Vuelco de bus paraguayo en Brasil: temen que cantidad de víctimas fatales aumente

El ministro Carlos Vera, presidente de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare), brindó detalles actualizados sobre el grave accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en el estado de Santa Catarina, Brasil, donde un ómnibus con matrícula paraguaya volcó en un barranco. Según el secretario de Estado, con base en los datos preliminares que maneja la Cancillería Nacional proveídos por el servicio consular, la cifra de fallecidos, inicialmente establecida en tres, podría elevarse a cuatro por la gravedad del estado de varios de los accidentados.

“Inicialmente se habló de tres, pero probablemente sean cuatro personas. Probablemente se agregó debido a la gravedad de algunos accidentados”, expresó el ministro en comunicación con ABC Cardinal, aclarando que el consulado se encuentra en pleno proceso de reverificación de las identidades y la situación de las víctimas con las prefecturas y centros asistenciales locales. De los casi 70 pasajeros, Vera indicó que tiene el reporte preliminar de siete heridos.

El ministro precisó que el siniestro vial se registró aproximadamente entre la 1:20 y la 1:30 de este miércoles. El vehículo involucrado pertenece a la empresa de transporte La Guaireña y trasladaba a una delegación paraguaya, compuesta mayoritariamente por integrantes de una academia de danzas de Colonia Independencia (Guairá) y acompañantes, de los cuales 10 pasajeros serían oriundos de Villarrica y el resto de la mencionada colonia.

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Asistencia consular en camino y hospitales involucrados

Ante los reclamos de algunos pasajeros que manifestaron encontrarse en una situación de total desamparo y en estado de shock en los albergues de los centros médicos, Vera aseguró que comitivas de los consulados paraguayos “de carrera” de Curitiba y Foz de Iguazú ya se están dirigiendo a la zona del siniestro para brindar contención y asistencia directa.

Explicó que los heridos se encuentran distribuidos y asistidos por las prefecturas de dos distritos brasileños, siendo derivados específicamente a los hospitales de San Miguel, Santa Teresita y Maravillas.

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Aguardan reporte formal de la empresa para iniciar plan de repatriación

Otro de los puntos señalados por el presidente de la Conare es la falta de comunicación por parte de la empresa transportista. “Con nosotros no se comunicaron para nada. Estamos intentando comunicarnos con la empresa a fin de que se puedan aplicar las cláusulas del seguro”, dijo el ministro, instando a la firma a colaborar activamente para facilitar el retorno seguro de los compatriotas que ya estén en condiciones médicas de viajar.

Respecto al operativo de repatriación de los sobrevivientes, Vera adelantó que lo más probable es que el traslado se realice por vía terrestre. Detalló que, en caso de persistir el silencio de la empresa, se recurrirá a la Secretaría de Repatriados.

Finalmente, sobre los pacientes que revisten mayor gravedad, el ministro explicó que primero se priorizará la estricta evaluación médica en territorio brasileño. “Apenas puedan tener la autorización por parte del hospital, haríamos todos los recaudos necesarios para que puedan retornar a nuestro país”, concluyó.

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