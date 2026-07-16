Alerta por humo que afecta calidad del aire en Nueva York, sede de la final del Mundial de Fútbol

Incendios forestales están generando una densa humareda que afecta peligrosamente al medio oeste y noreste de Estados Unidos esta semana.

Más de 100 incendios forestales arden en Canadá, donde un grupo de trabajadores ferroviarios en el norte de Ontario se filmó rodeado de llamas antes de ser evacuados sanos y salvos. El viento está arrastrando el humo hacia el sureste, hacia Estados Unidos.

Las advertencias sobre la mala calidad del aire emitidas el miércoles se extendieron desde Minnesota, pasando por Toronto, hasta Nueva York, donde el domingo se disputará la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España. También se esperaban temperaturas veraniegas inusualmente altas, según advirtieron las autoridades.

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La grave sequía y el calor causan una intensa temporada de incendios forestales

El mejor consejo es quedarse en casa para evitar tanto el humo como el calor extremo , dijo Tyler Hasenstein, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Chanhassen, Minnesota.

“Que esas dos cosas coincidan no es bueno desde el punto de vista de la salud”, dijo.

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Dan Westervelt, profesor asociado de la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia, afirmó que la grave sequía combinada con el calor en Canadá y Estados Unidos ha creado "una tormenta perfecta para que la sequedad extrema proporcione abundante combustible para estos incendios forestales".

Las investigaciones demuestran que el aumento de las temperaturas provocado por la quema de carbón, petróleo y gas está haciendo que los incendios sean más frecuentes e intensos.

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La calidad del aire en Nueva York

Los altos niveles de partículas finas en el aire provenientes del humo de los incendios forestales pueden ser perjudiciales para grupos sensibles, como niños y personas con afecciones cardíacas o pulmonares. Estas partículas pueden causar dificultad para respirar, tos, mareos o fatiga, y agravar enfermedades cardíacas y pulmonares, así como otros problemas de salud crónicos.

Los expertos sugieren usar una mascarilla N95 si tiene que estar al aire libre y mantener el aire interior más limpio cerrando las ventanas y utilizando un purificador de aire o un aire acondicionado.

El Servicio Nacional de Meteorología de EE.UU. (NWS, en inglés) emitió el miércoles una alerta de salud por la calidad del aire en Nueva York debido a los incendios forestales que azotan Canadá.

El aviso estará vigente hasta esta la media noche del jueves, y a lo largo del día se espera que llegue un humo denso a la ciudad y a otras regiones de la costa este.

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El NWS prevé que los niveles de calidad del aire exterior superen un valor de 100 en el Índice de Calidad del Aire (AQI).

Preocupación moderada por la calidad del aire en Nueva York

Según el Departamento de Salud de la ciudad, un nivel 100 en este indicador conlleva una preocupación “moderada” sobre la salud de los ciudadanos, pero, aún así, recomienda que estos limiten actividades “intensas” y “prolongadas” en el exterior.

Además, personas de riesgo como niños, adultos mayores o que sufren afecciones respiratorias “deben evitar actividades al aire libre innecesarias”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó en su perfil de X que múltiples puntos en toda la ciudad ofrecen mascarillas de manera gratuita, entre ellos la Biblioteca Pública de la ciudad en Bryant Park, en pleno centro de Manhattan.

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También está en vigor una alerta por las altas temperaturas y es probable que haya una niebla generalizada y dispersa en todo el estado, con chubascos y tormentas eléctricas, a finales de la tarde y por la noche, según el NWS.

El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York Alister F. Martin apuntó que, debido al calor extremo y la posible presencia de humo por los incendios forestales, “el lugar más seguro es un espacio interior fresco y con aire acondicionado”.

Esta ha sido una temporada de incendios particularmente intensa y mortal en Estados Unidos. Alrededor de cuarenta grandes incendios están activos actualmente en 15 estados, desde Minnesota y Carolina del Norte hasta Colorado, Utah, Idaho, Oregón y California, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Los incendios forestales podrían arder durante meses.

Con información de EFE y Associated Press

Fuente: Clarín