La Unesco visita principal universidad de Venezuela para evaluar daños tras terremotos

En nota de prensa, la cartera de Estado indicó que la visita incluyó espacios como la Plaza del Rectorado, Plaza Cubierta, el Aula Magna y la Biblioteca Central.

La directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana y representante para Cuba, República Dominicana y Haití, Anne Lemaistre, manifestó su voluntad de acompañar tanto las evaluaciones estructurales como las acciones que se vayan a tomar en cada espacio.

"Venimos a la UCV con mucho gusto porque es un sitio icónico, patrimonio mundial, y una verdadera representación del genio humano, es un complejo de arquitectura moderna pero también es una obra social que aporta mucho a la vida educativa y cultural del país", añadió.

Por su parte, el embajador permanente de Venezuela ante la Unesco, Ernesto Villegas, agradeció al organismo y a las autoridades de la UCV por su rápida respuesta para evaluar las afectaciones en el campus, "el riesgo que implican y cómo trabajar tempranamente en una recuperación integral", sin ofrecer mayores detalles sobre estos daños.

El rector de la UCV, Víctor Rago, dijo estar satisfecho por compartir visiones en torno al trabajo que se avecina dentro del campus.

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"Nuestra universidad, como todos sabemos, está declarada desde el año 2000 como patrimonio de la humanidad y nosotros, en el marco de esta terrible tragedia que aflige a la sociedad venezolana, queremos asegurarnos de que el campus y la comunidad universitaria alcancen de nuevo las mejores condiciones", subrayó.

El pasado 9 de julio, el Consejo Universitario de la UCV aprobó mantener la suspensión de clases hasta el próximo 1 de septiembre, a nivel de pregrado y postgrado.

Hasta el momento, ni las autoridades universitarias o del Gobierno han informado sobre daños dentro de la sede.

El miércoles, la Conmebol anunció que el partido entre la Universidad Central y el Santos de Brasil por la Copa Sudamericana, previsto para el próximo 21 de julio, se disputará en el estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia y no en el Estadio Olímpico de la UCV.

Igualmente, este jueves la organización informó el cambio de estadio para el encuentro entre Caracas e Independiente Santa Fe de Colombia, programado para el próximo 30 de julio, que se disputará ahora en el Metropolitano de Cabudare, al oeste de Venezuela.

El pasado 24 de junio, el norte de Venezuela fue afectado por un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha dejado más de 4.900 fallecidos.