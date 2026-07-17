Abierta la convocatoria para los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2027

Los profesionales que quieran concurrir a estos premios, dotados con 10.000 euros, podrán hacerlo desde hoy, 17 de julio, hasta el 17 de octubre, ambas fechas incluidas.
Los galardones reconocen trabajos periodísticos realizados en español o portugués y publicados en cualquiera de los países donde estas lenguas son oficiales o cooficiales, 34 países con lazos históricos y lingüísticos de todo el ámbito panibérico .
Pueden participar trabajos procedentes de los países iberoamericanos -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela—, así como de Angola, Cabo Verde, Estados Unidos, Filipinas, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Israel, Marruecos, Mozambique, Andorra, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental.
Para optar a cualquiera de las categorías, los trabajos periodísticos que se presenten deberán haber sido difundidos en un medio de comunicación o agencia informativa en prensa, audio, vídeo y/o plataformas digitales entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026
Gracias a la alianza entre EFE y la AECID, subrayó Oliver, se seguirá premiando "el mejor periodismo en el espacio de la Iberofonía" en seis categorías diferentes: Periodismo Narrativo, Medioambiental, Cultural, Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, Fotografía y Medio de Comunicación de Iberoamérica.
Por su parte, el director de la AECID, Antón Leis, destacó el "compromiso" de la agencia española, "un año más", con un periodismo "riguroso, independiente y comprometido con la verdad".
Un periodismo "capaz de acercar a la ciudadanía los grandes desafíos y oportunidades que comparten los países de Iberoamérica", añadió Leis, que será sustituido al frente de la AECID en agosto de este año por Victoria Tur.
Los profesionales que concurran a los galardones deberán presentar un único trabajo, o dos si forman parte de un equipo periodístico, a través de la página web de los premios.
La reunión y el fallo del jurado, que estará compuesto por siete profesionales del periodismo, tendrá lugar el primer trimestre de 2027 y elegirán, primero, a tres finalistas por cada categoría.
En la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará entre mayo y junio del año que viene y que será presidida por Su Majestad el Rey, se designará al ganador de cada categoría.
Los seis premiados recibirán la dotación económica de 10.000 euros y una escultura de bronce del pintor y escultor español Joaquín Vaqueros Turcios.