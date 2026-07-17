Ataque ruso mata a dos personas y daña tres barcos en el puerto ucraniano de Mikoláyiv

Los dos fallecidos en el ataque, que forma parte de la nueva campaña de bombardeos que Rusia está llevando a cabo contra los puertos ucranianos, eran ciudadanos ucranianos y se encontraban a bordo de uno de los barcos en el momento del ataque.

Los barcos estaban atracados en instalaciones industriales del puerto de Mikoláyiv en el momento en que fueron alcanzados.

Un ataque ruso ya mató el 13 de julio a cinco personas en un ataque a un barco de bandera de Togo que se encontraba cerca del puerto de Odesa.

"En la práctica, los dueños de los cargueros están decidiendo de forma generalizada suspender operaciones (en puertos ucranianos) porque no están dispuestos a poner en riesgo vidas humanas o a sus barcos", dijo a EFE una fuente del sector que pidió el anonimato por razones de seguridad.

Estos ataques rusos llegan en plena campaña ucraniana contra petroleros y cargueros rusos en el mar de Azov. Los ataques cruzados están teniendo un severo impacto económico en el sector agrícola de ambos países.