Bolivia pide información a cuatro países por supuestos reclutamientos por parte de Rusia

La fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, explicó que se activaron mecanismos de cooperación internacional para investigar tres causas abiertas en la región oriental de Santa Cruz, por la presunta trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

"En el primer caso tenemos una víctima, en el segundo caso 6 víctimas y en el tercer caso 9. Se está realizando toda la coordinación a nivel internacional con países de la región que también estarían involucrados en cuanto a sus ciudadanos y necesitamos establecer el modus operandi y el patrón que se estaría siguiendo", dijo Rocha.

También indicó que las investigaciones se enmarcan en los mecanismos promovidos por la Red Especializada en Trata y Tráfico de Personas (Redtram), que integra a los Ministerios Públicos de América Latina.

Dentro de estas acciones, se solicitaron informes a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia, para establecer el paradero de los bolivianos presuntamente captados, identificar a los responsables y conocer las acciones desarrolladas por esos países frente a hechos similares, según la misma fuente.

En el tercer caso que está bajo investigación, ya se identificó a una persona que presuntamente actuó como "intermediario o reclutador" en Santa Cruz, señaló la Fiscalía.

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De forma paralela, la Policía se trasladó a la comunidad de Rincón de Palometas, a unos 125 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, para recolectar información sobre la presunta captación de personas en esa localidad.

El Ministerio Público también precisó que ha solicitado información a la Embajada de Rusia en Bolivia y que activó "los canales oficiales" mediante la Cancillería para "obtener datos que contribuyan a establecer el paradero de las presuntas víctimas y las circunstancias en las que pudieron haber sido trasladadas al extranjero".

Según Rocha, las investigaciones iniciales se sustentan en las denuncias y la documentación presentada por los familiares de las presuntas víctimas.

El martes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció una investigación "de oficio" ante las denuncias públicas de los familiares de dos jóvenes bolivianos que presuntamente fueron reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania y que, presuntamente, habrían fallecido.

Ambos jóvenes partieron a Rusia en abril pasado, con promesas de recibir pagos por 16.000 dólares. Tras conocerse estos casos, surgieron más denuncias de otros bolivianos reclutados de forma similar, cuyo paradero es desconocido.

La Embajada rusa en Bolivia sostuvo en un comunicado que "descarta de manera rotunda cualquier vínculo" con el mencionado reclutamiento y rechazó "categóricamente" las acusaciones en su contra "por carecer de fundamento alguno".

En abril se conoció el caso de unos 130 peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania.