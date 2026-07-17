Burnham promete priorizar los valores laboristas antes de asumir el poder en Reino Unido

Según extractos adelantados del discurso que pronunciará este mediodía al asumir el liderazgo, Burnham defenderá un Gobierno basado en los valores tradicionales del partido, con un programa de renovación económica, mayor control público, reindustrialización y devolución de poder a las comunidades locales.

"Seremos inequívocamente laboristas en nuestras prioridades y en las decisiones que tomemos, situando a las personas y a los territorios en el centro de todo lo que hagamos", afirmará el nuevo líder, que ha convertido la descentralización del Estado en el eje de su proyecto político.

Burnham sostendrá que el Reino Unido "tomó una serie de decisiones equivocadas en la década de 1980", cuando "el poder político se centralizó y el poder económico se privatizó", y defenderá la necesidad de abrir "un nuevo camino" tras cuatro décadas de ese modelo.

Insistirá en que su objetivo es impulsar el crecimiento económico en todas las regiones del país y "devolver el control" a las comunidades locales, una idea inspirada en el denominado "Manchesterismo", el modelo de desarrollo territorial que impulsó durante su etapa como alcalde del Gran Mánchester.

También prometerá que el Partido Laborista estará más unido y centrado en su misión de servicio público, según el texto adelantado.

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Una vez convertido en líder de la formación gobernante, Burnham asumirá el lunes la jefatura del Ejecutivo, después de que, como marca el protocolo, Starmer formalice su renuncia ante Carlos III y el monarca 'invite' a su sucesor a formar gobierno.