China y Pakistán urgen a retomar el diálogo y un acuerdo de paz integral en Oriente Medio

Los ministros se reunieron el jueves, coincidiendo con el viaje de Dar a China para participar en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) que comenzó ese día en la megalópolis oriental china de Shanghái, informó este viernes la agencia oficial Xinhua.

Ambos diplomáticos expresaron en un comunicado oficial su preocupación por el deterioro de la situación e instaron a las partes a "hacer esfuerzos" para superar dificultades, eliminar las interferencias y reanudar los contactos y el diálogo.

Wang destacó que el memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán en junio fue fruto de un "esfuerzo difícil de conseguir" en el que Pakistán desarrolló "un papel indispensable de coordinación y mediación".

"La paz está al alcance de la mano, no podemos permitirnos perder esta oportunidad ahora, y mucho menos dejar que vuelva a perderse", subrayó Wang, que aseguró que Pekín apoyará los esfuerzos de mediación de Pakistán.

Por su parte, Dar afirmó que su país continuará promoviendo activamente las conversaciones de paz y agradeció a China su comprensión y apoyo.

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Pakistán ha intentado reactivar las conversaciones técnicas previstas en el memorando de Islamabad, después de que una nueva ronda que debía celebrarse este mes quedara en suspenso por la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán.

El portavoz de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, afirmó ayer que la implementación del memorando afronta "desafíos", pero aseguró que Islamabad seguirá alentando a las partes a poner fin a la violencia y retomar las negociaciones técnicas.

Estados Unidos reanudó el pasado fin de semana su ofensiva contra varias ciudades iraníes, después de que el presidente Donald Trump diera por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras denunciar ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

En respuesta, Teherán también ha lanzado ataques contra países de la región aliados de EE.UU.