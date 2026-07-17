Cinco muertos, 4 de ellos estudiantes, tras arrollar un tren un vehículo escolar en India

El vehículo, que transportaba a estudiantes hacia sus escuelas, fue embestido por un tren hacia las 7.00 hora local cuando cruzaba un paso ferroviario cercano a la estación de Karna Subarna, confirmó a EFE el superintendente adjunto de la Policía de Tránsito de Murshidabad, Sumanta Kabiraj.

Dos estudiantes murieron en el acto, mientras que otros dos que resultaron heridos fallecieron posteriormente en el hospital, explicó Kabiraj.

El quinto fallecido era un ciclista que también intentaba cruzar las vías en el momento del accidente.

"Elevo oraciones por la pronta recuperación de los heridos. Las autoridades civiles y policiales trabajan en las labores de asistencia y en la adopción de otras medidas necesarias", declaró el ministro encargado de Transporte de Bengala Occidental, Arjun Singh.

Aunque la India ha reducido de forma significativa los grandes accidentes ferroviarios en la última década, la seguridad en pasos a nivel y cruces ferroviarios sigue siendo uno de los puntos vulnerables de una red que figura entre las más extensas y transitadas del mundo.

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En junio de 2023, una colisión múltiple entre dos trenes de pasajeros y un tren de mercancías en el estado oriental de Odisha dejó más de 280 muertos, en el peor accidente ferroviario de la India en más de dos décadas.