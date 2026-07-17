Detenido por difundir “falsedades” sobre el ejército bloguero ruso que criticó a Putin

Según la agencia TASS, el bloguero fue detenido por difundir "falsedades" sobre la actuación de las Fuerzas Armadas de Rusia.

Remesló será trasladado a Moscú, donde se decidirá la medida cautelar que se aplica, siendo esta en la mayoría de los casos similares, prisión preventiva.

En marzo pasado, el bloguero, que anteriormente había apoyado la política del Gobierno, fue internado por un mes en un psiquiátrico. Al mismo tiempo, continuó criticando a las autoridades después de la salida.

"La situación de Putin se deteriora rápidamente; una crisis energética, inexistente cuando hice mis predicciones, se ha sumado al panorama. Los conflictos entre las élites también se intensifican", escribió Remesló en redes sociales este jueves.

Según el bloguero, en esta situación “incluso un pequeño empujón podría provocar la pérdida del poder por parte de Putin".

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"Estoy trabajando en privado en varios temas que sorprenderían a muchos. Quizás comparta algunos más adelante", decía su mensaje.

Remesló es acusado por la oposición en el exilio de contribuir a la muerte en prisión hace dos años del líder opositor, Alexéi Navalni, al denunciarle en varias ocasiones.