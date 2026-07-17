Detienen a dos personas por surfear en la costa central en pleno temporal en Chile

Los involucrados fueron detenidos durante la tarde de ayer luego de ingresar al mar en el sector de Reñaca, una localidad turística y residencial de la comuna de Viña del Mar, a 120 kilómetros de la capital en la región de Valparaíso.

Este tipo de actividades, subrayó la Autoridad Marítima, están prohibidas mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas, medida que busca resguardar a la población ante las marejadas y el riesgo que presenta el sistema frontal.

"Hemos visto a personas trotando en el borde costero, algunos internados en el mar. Les queremos pedir encarecidamente que esa actitud irresponsable no se repita y pone en riesgo además a los organismos de respuesta que tienen que ir a sacarlos", dijo esta mañana la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

Según el último reporte del organismo de emergencia, el temporal deja hasta el momento un saldo de tres personas fallecidas: un trabajador alcanzado por un árbol arrancado por ráfagas de viento mientras realizaba labores de limpieza en una carretera en la región sureña del Biobío, un hombre que se resbaló y cayó al suelo mientras estaba limpiando las canaletas en el tejado de su casa en La Araucanía, también al sur y otro hombre que sufrió una descarga eléctrica en Santiago.

A su vez, 79 personas han resultado damnificadas; 466 fueron albergadas de manera preventiva por posibles aluviones en distintos puntos de la Región Metropolitana -que alberga la capital-, 158 personas permanecen aisladas en Coquimbo, en la zona centro-norte y al menos cinco casa han sido destruidas y un centenas muestran daños mayores por caídas de árboles y voladuras de techumbres.

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Más de 300.000 personas a lo largo del país permanecen sin energía eléctrica a raíz del fenómeno climático, siendo la región que concentran la mayor cantidad de interrupciones La Araucanía, 700 kilómetros al sur de la capital.

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones de hasta 180 milímetros entre este viernes y la noche del domingo, resultado de un tren de tres sistemas frontales que ingresó por la zona sur y avanza hacia el centro de país.

En algunas zonas del Biobío, 500 kilómetros al sur de Santiago, se han registrados ráfagas de viento de 107 kilómetros por hora, mientras que en Valparaíso las intensas marejadas mantienen a las autoridades realizando patrullajes preventivos en todo el litoral central.

En Coquimbo, a 460 kilómetros al norte de la capital, una grúa se desplomó debido a los fuertes vientos y cayó sobre varias viviendas, aunque no se registraron heridos.

El Gobierno decretó la suspensión de las clases para este viernes en la mayoría de las regiones afectadas por el temporal, que está relacionado con el fenómeno El Niño y que llega tras un otoño especialmente cálido y seco en gran parte del país.