Ejército taiwanés concluye sus "maniobras de defensa conjunta" en plena tensión con China

Según medios locales, las maniobras, que arrancaron el lunes, simularon la entrada de buques chinos en aguas territoriales de Taiwán y se centraron en la ejecución de operaciones conjuntas entre las fuerzas armadas y la ejecución de una "cadena de ataque" (kill chain) bajo una estructura de mando y control descentralizados.

Los ejercicios incluyeron la movilización de decenas de vehículos del Cuerpo de Marines desde el sur de la isla hasta Taipéi y Nuevo Taipéi, el despliegue de obuses autopropulsados y de blindados por el centro de la capital y maniobras nocturnas de carros de combate M1A2T, de fabricación estadounidense, de acuerdo con la agencia CNA.

En un comunicado difundido el pasado domingo, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que estos ejercicios formaban parte de su plan anual de adiestramiento conjunto y buscaban dar continuidad a los simulacros de "preparación inmediata para el combate" celebrados el mes pasado.

"El objetivo principal es adiestrar a las tropas durante la fase de operaciones defensivas para que, bajo un mecanismo de mando y control descentralizado, se familiaricen con las distintas misiones de acción conjunta, fortalezcan la coordinación y la cooperación entre los cuerpos militares y alcancen el objetivo de las operaciones conjuntas de defensa territorial", señaló el texto.

Estos ejercicios coincidieron en el tiempo con el aumento de la presencia marítima china en las aguas al este de Taiwán, una zona estratégica por ser la principal vía por la que Taipéi podría recibir ayuda exterior en caso de bloqueo o invasión.

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El Ministerio de Defensa de la isla contabilizó el mes pasado más de 200 buques de guerra y otras 111 embarcaciones gubernamentales chinas en las inmediaciones de su territorio, frente a los 40 y 44 barcos oficiales detectados en abril y mayo, respectivamente.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhu Fenglian subrayó que estas maniobras de defensa conjunta "no cambiarán el destino de derrota de la 'independencia' de Taiwán, ni podrán frenar la tendencia histórica hacia la 'reunificación' inevitable de la patria".

"Frente al poderoso Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), por muchos ejercicios que lleven a cabo las autoridades del PDP (Partido Democrático Progresista, gobernante de Taiwán), estos no son más que una puesta en escena y resultarán completamente inútiles", aseveró la vocera.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.