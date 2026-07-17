El colombiano Héctor Abad Faciolince pregonará la 49ª Feria del Libro Antiguo de Sevilla

Con el lema 'Libros antiguos, nuevas historias', pretende dar un salto "cualitativo y cuantitativo" para atraer nuevos lectores "sin perder lo que hace único" a la feria, informaron este viernes los organizadores.

Tendrá una veintena de expositores de toda España en la plaza de San Francisco de la ciudad española, donde se podrán ver ejemplares únicos, joyas literarias, primeras ediciones, clásicos universales, coleccionables, mapas, litografías y carteles, y títulos más actuales a precios económicos, que esperan ser hojeados y transformar la vida de sus próximos lectores.

La feria es un lugar de encuentro que invita a reconectar con "nuestra memoria literaria, emocional y familiar", según el Ayuntamiento de Sevilla.

El presidente de la Asociación de Amigos del Libro Antiguo de la ciudad, José Manuel Quesada, manifestó que esta edición supone "un punto de inflexión para una feria que mira al futuro desde el respeto absoluto a su historia", con el deseo de seguir "reforzando su programación cultural, su proyección y su capacidad para atraer nuevos lectores sin perder aquello que la hace única".

Autor de novelas tan influyentes como 'El olvido que seremos' (llevada también al cine), además de ensayos, traducciones y artículos periodísticos, Abad Faciolince ha desarrollado una trayectoria internacional reconocida por la crítica. Sus obras han sido traducidas a más de quince idiomas.

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Nacido en Medellín en 1958, el escritor colombiano estudió Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Turín (Italia). Entre sus títulos destacan 'Tratado de culinaria para mujeres tristes', 'Angosta', 'Lo que fue presente', 'Salvo mi corazón, todo está bien' y 'Ahora y en la hora'.

Con 'Basura', obtuvo el I Premio Casa de América de Madrid de Narrativa Innovadora.