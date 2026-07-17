El Gobierno español espera que visita de Sánchez a Argelia abra puertas a más flujo de gas

En ese contexto, un objetivo central de la visita es ampliar el suministro de gas argelino, un deseo que, según fuentes del Gobierno, comparten también las autoridades de Argelia.

Sánchez realizará esa visita a Argel el próximo lunes día 20 y llegará directamente desde Nueva York tras asistir a la final del Mundial de fútbol que disputarán las selecciones de España y Argentina.

Acompañado de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el jefe del Ejecutivo tendrá una agenda que incluye reuniones con el presidente del país, Abdelmayid Tebboune, y el primer ministro, Sifi Ghrieb, así como un encuentro empresarial.

Con esta visita, el Ejecutivo español pretende certificar la plena recuperación de la normalidad en la relación bilateral después de la crisis diplomática de 2022, cuando el Gobierno cambió su posición sobre el Sáhara Occidental y respaldó la propuesta marroquí de autonomía para ese territorio, antigua colonia española.

Esta crisis tuvo efectos políticos y comerciales ya que Argelia llamó a consultas a su embajador en Madrid y suspendió el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España; también congeló operaciones de comercio exterior, aunque el suministro de gas no se interrumpió ni la colaboración en asuntos como los relativos a la seguridad e inmigración.

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A finales de 2023 comenzó un deshielo gradual y Argelia envió un nuevo embajador a Madrid, lo que supuso la recuperación de la interlocución diplomática a lo que siguió un restablecimiento de las relaciones comerciales.

Las relaciones económicas y energéticas tendrán un protagonismo especial en este viaje a un país que es el principal suministrador de gas a España, y a su vez es el segundo comprador europeo a Argelia, solo por detrás de Italia.

Prueba de la importancia que se otorga a este asunto es que el lunes estarán también en Argel representantes de las cuatro empresas españolas claves en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás.

Argelia se ha consolidado como primer origen del gas natural importado por España después de incrementar sus entregas en el primer semestre de este año un 4 % en comparativa interanual, hasta los 64.230 gigavatios hora (GWh), unos niveles que le han servido para afianzar su liderato por encima de Estados Unidos.

Según el último boletín estadístico publicado por Enagás este mes, el gas natural procedente de Argelia representa casi un 34 % del total recibido por España hasta junio, por delante de Estados Unidos (EE.UU.), cuyo peso cerró un mes más a la baja aunque supone el 29,4 % en el acumulado, y Rusia, que ronda una cuota del 20 %.

Las negociaciones para aumentar ese flujo de gas hacia España existen y el Gobierno baraja que se pueda incrementar en torno a un 10 %, aunque reconoce que Argelia es un negociador duro.