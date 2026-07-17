España hará gala de su diversidad lingüística en la bienal del libro de São Paulo

"En esta feria, como hacemos siempre, intentaremos llevar una programación que muestre toda la pluralidad lingüística que hay en nuestro país", dijo Urtasun, que presentó el programa en los archivos de la Corona de Aragón en la ciudad de Barcelona (noreste).

La lengua oficial de España es el castellano o español, pero hay otras tres lenguas cooficiales en otras regiones: el catalán, el gallego y el euskera (vasco).

El ministro puso en valor el esfuerzo que también está haciendo en los últimos años el Instituto Cervantes por promover por el mundo, más allá del español, también las otras lenguas que se hablan en España.

La participación como país de honor "supone un hito destacadísimo para la industria editorial española y para nuestra creación literaria, pero significa algo más: la oportunidad de profundizar en el diálogo entre culturas, y entre idiomas, a través de esa puerta de acceso que es la lusofonía y la cooperación cultural entre nuestros países", destacó el ministro.

Bajo el lema 'Confluencias', España participará en esta feria literaria el próximo septiembre con un amplio programa de actividades comisariado por la escritora Marta Sanz y una delegación de 50 autores.

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Entre otros escritores, estarán Bernardo Atxaga, Candela Sierra, Alana S. Portero, Sabina Urraca, Carlos Zanón, Elena Medel, Isaac Rosa, Sara Barquinero, Harkaitz Cano, Marc Collel, Elvira Navarro o Rosario Izquierdo.

El pabellón español, de 500 metros cuadrados, tendrá un área de exposición de libros, un espacio para encuentros profesionales y un auditorio para la programación literaria y musical.

El programa incluirá, entre otras actividades, veladas poéticas, una exposición de los fotógrafos Palmira Puig y Marcel Giró, clases magistrales de cómic, talleres literarios y propuestas para público juvenil e infantil, explicaron.

La presidenta de la Cámara Brasileira do Livro, Sevani Matos, expresó en el mismo acto que "recibir a España como invitado de honor es celebrar una tradición literaria que atraviesa siglos y continúa inspirando lectores en todo el mundo".

"Su presencia en la Bienal do Libro de São Paulo amplía la dimensión internacional del evento y fortalece los lazos culturales y editoriales entre Brasil y el universo iberoamericano", añadió.

También viajará hasta São Paulo la exposición 'El Thyssen te visita', un proyecto itinerante del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Embajada de España en Brasil.