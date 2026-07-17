Gobierno denuncia al analista que desveló el supuesto uso de un "cañón sónico" en Serbia

Radic está acusado de "preparar actos contra el orden constitucional y la seguridad de Serbia, así como de revelar información clasificada", informó este jueves la radiotelevisión pública serbia RTS.

El Ministerio afirma en su denuncia que el analista "presentó públicamente como hechos unas informaciones que no conocía ni tenía a su disposición".

Todo ello, prosigue, "con la intención de poner en peligro el orden constitucional y la seguridad de la República de Serbia".

Radic se convirtió en uno de los comentaristas más seguidos de Serbia tras asegurar que en la gran manifestación del 15 de marzo de 2025 las autoridades habrían utilizado un "cañón sónico", un dispositivo acústico de largo alcance, con el objetivo de dispersar e intimidar a los manifestantes.

La afirmación se difundió rápidamente y se convirtió en uno de los principales focos de la actual crisis política en Serbia, alimentando meses de protestas en todo el país contra el régimen del presidente nacionalista populista Aleksandar Vučić.

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La Fiscalía serbia sostiene ahora que Radić difundió acusaciones sobre el supuesto uso del dispositivo sin haber podido conocer los hechos de primera mano.

Según los fiscales, sus declaraciones se basaban en conversaciones privadas —entre ellas con un ciudadano ruso y un oficial de la Fuerza Aérea serbia— que, según afirman, contradecían sus manifestaciones públicas.

También lo acusan de haber utilizado contactos dentro de instituciones estatales para obtener material clasificado.

El piso del analista fue registrado en junio pasado y su teléfono móvil, junto con otros dispositivos electrónicos, fue incautado para ser sometido a análisis forenses.

Radic abandonó a finales de junio Serbia alegando que la seguridad de su familia no estaba garantizada.

En una entrevista concedida a comienzos de julio al servicio serbio de la emisora alemana Deutsche Welle, el analista asegura que desea volver a Serbia cuando sea de nuevo un "país libre".