Irán lanza numerosos ataques sobre Catar, Baréin y Kuwait en respuesta a ofensiva de EEUU

El Ministerio de Defensa de Catar ha confirmado que está interceptando "varios ataques contra el Estado", que han sido reivindicados por Teherán, según comunicados de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), difundidos por la agencia Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.

Los reportes iraníes hablan de "varias explosiones fuertes" en Catar, incluido un ataque con misiles balísticos contra Al-Udeid, una importante base militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

El Gobierno catarí ha difundido varios mensajes en X en los que confirma que sus fuerzas armadas están contrarrestando ataques con misiles, sin agregar más detalles sobre el alcance de la operación militar ni de posibles daños.

Por otra parte, la agencia Fars, también vinculada a la IRGC, aseguró que al menos tres misiles impactaron en base de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin, situada en el distrito de Juffair, que sirve de apoyo a Washington para sus operaciones de defensa en el Golfo Pérsico.

Citando "fuentes árabes", Fars indicó que refinerías de petróleo y bases militares estadounidenses en "fueron atacadas directamente con drones" en Baréin, cuyas autoridades no han confirmado hasta ahora estas informaciones.

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De momento, como ha ocurrido en la última semana, la cartera de Interior bareiní ha informado de la activación de sirenas de alarma en el país y ha pedido a los ciudadanos "mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano", sin aportar detalles sobre el tipo de amenaza que están enfrentando.

Al respecto, la agencia oficial iraní IRNA señaló que el Ejército persa "atacó con drones destructivos Arash" la base de Sakhir, en Baréin, donde, según el medio, había helicópteros y aviones de reconocimiento estadounidenses.

Entretanto, en Kuwait, la cartera de Defensa confirmó nuevos ataques iraníes durante la madrugada, que incluyeron el uso de misiles y drones para -según medios vinculados a Teherán- destruir sistemas de radares militares estadounidenses en esta nación de la península arábiga.

Estados Unidos reinició el fin de semana una ofensiva contra varias ciudades iraníes, en especial en la costa sur del país, por orden del presidente Donald Trump, quien dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras denunciar ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

Washington reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

En respuesta, Teherán también ha lanzado ataques contra países de la región aliados de EEUU.