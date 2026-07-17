Italia llevará a la FIL de Guadalajara más de 60 escritores y el recuerdo de Umberto Eco

Bajo el lema "El mundo nos habla como un gran libro", inspirado en el autor de la famosa novela 'El nombre de la rosa' (1980), el certamen coincidirá también con la conmemoración de los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia.

La programación incluirá, además del catálogo literario, diez muestras de arte —entre ellas una exhibición de Caravaggio-, ciclos de cine de Cinecittà y conciertos de jazz y música tradicional.

La directora de la FIL, Marisol Schulz, destacó en declaraciones a EFE la importancia de esta edición especial que contará con 43.000 metros cuadrados de exhibición.

"Nosotros cumplimos 40 años este año y pensamos en Italia como una gran celebración, como la gran cultura y el desembarco de esta nueva Italia contemporánea", celebró.

Schulz precisó que "el invitado de honor es el punto central de toda la feria" y que su pabellón será "la puerta de entrada y el espacio principal".

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Por su parte, el director central para la Promoción de la Lengua Italiana, la Cultura y los Territorios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Filippo de la Rosa, ratificó a EFE la relevancia de la cita.

"Consideramos la Feria del Libro de Guadalajara como un momento para mostrar al mundo la producción literaria italiana de novelas, ensayos y otros géneros", explicó, tras apuntar que el Gobierno italiano está "financiando mucha más traducción hacia el español para que el público de México, de Iberoamérica y, obviamente, de España, tenga la oportunidad de leer más" obras italianas.

El programa de conferencias se abrirá el 29 de noviembre con una ponencia del escritor Alessandro Baricco.

La delegación italiana estará compuesta por 61 autores, que van desde Viola Ardone, Stefania Auci, Maurizio de Giovanni, Olga Campofreda hasta el ilustrador Milo Manara, que clausurará las sesiones con su adaptación gráfica de 'El nombre de la rosa'.

La participación italiana se enmarca en un contexto de fuerte intercambio comercial, donde los mercados de habla hispana representan el 15 % de todas las exportaciones de derechos de traducción del sector editorial italiano, una industria valorada en 3.230 millones de euros anuales.

El embajador de México en Italia, Genaro Lozano, señaló a EFE que la cita será una "ocasión bellísima para seguir tejiendo puentes culturales con un país de grandes lectores, en donde se está construyendo una estrategia nacional de lectura muy importante con la presidenta (Claudia) Sheinbaum".

Lozano avanzó que México facilitará el intercambio comercial mediante ventajas impositivas dirigidas al sector.

"La industria editorial mexicana es la más grande del mundo en español. México está ofreciendo descuentos, sobre todo en impuestos para libros, y para fomentar la lectura, con esta estrategia nacional de lectura que está impulsando el gobierno de México", resaltó.

Según el diplomático, el objetivo es "construir una república de lectores" que amplíe la presencia de las letras italianas contemporáneas en toda Latinoamérica.