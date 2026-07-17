Kuwait denuncia que planta desalinizadora y de energía sufrió daños en un ataque de Irán

El ministerio indicó en un comunicado que el ataque provocó "un incendio y la pérdida de un gran número de unidades generadoras de electricidad", lo que obligó a activar los planes de emergencia para "mantener la estabilidad de la red eléctrica" en la planta.

"Los equipos del Cuerpo General de Bomberos respondieron de inmediato al incidente y lograron controlar y extinguir el incendio", añadió la nota, que apuntó que las autoridades pertinentes han implementado medidas preventivas para evaluar los daños y restablecer el servicio de las unidades afectadas "lo antes posible".

Asimismo, indicó que el ministerio está tratando de "mantener la estabilidad de la red eléctrica y garantizar la continuidad del servicio", al tiempo que sigue monitoreando los indicadores de red y actuando al respecto "para minimizar cualquier impacto potencial en el sistema".

Por ello, pidió a los residentes de Kuwait "cooperar durante este período excepcional mediante el ahorro de electricidad, ya que esto contribuye directamente a la estabilidad de la red eléctrica nacional y permite a los equipos técnicos gestionar el sistema de manera eficiente y mantener la continuidad del servicio en todo el país".

"Toda contribución al ahorro de electricidad fortalece la capacidad de la red eléctrica para superar esta fase y apoya la reparación y rehabilitación de las instalaciones dañadas lo antes posible", indicó.

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Kuwait registra este viernes unas temperaturas máximas de 42 grados centígrados y unas mínimas de 35, según el servicio meteorológico del país árabe.

Varios países del golfo Pérsico como Catar, Kuwait o Baréin han sido blanco de ataques de represalia iraníes, al igual que Jordania, después de que Estados Unidos reiniciara el pasado fin de semana una ofensiva contra varias ciudades de Irán por orden del presidente Donald Trump, que dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio con Teherán.