La Bolsa de Taiwán registra la mayor caída intradía de su historia ante desplome de TSMC

El selectivo taiwanés, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, cedió 2.953,71 puntos para concluir la jornada en 42.671,27 enteros, lo que supuso un descenso del 6,47 % respecto al cierre del jueves.

Según la agencia de noticias CNA, se trata de la mayor caída intradía en la historia del parqué isleño, muy por encima de los 2.065,87 puntos que cedió el 7 de abril del año pasado y de los 1.807,21 que perdió el 5 de agosto de 2024, jornadas en las que, sin embargo, el retroceso porcentual fue mayor (-9,7 % y -8,35 %, respectivamente).

Las participaciones del gigante de semiconductores TSMC, que aglutina más del 40 % del citado índice, se desplomaron un 7,29 %, hasta los 2.290 dólares taiwaneses (70,76 dólares, 61,85 euros).

Otras tecnológicas se han visto igualmente afectadas por este clima inversor desfavorable, como UMC (-10 %), Nanya Technology (-9,91 %), MediaTek (-8,92 %), Delta Electronics (-8,66 %) o Quanta Computer (-7,53 %).

Estas caídas se produjeron un día después de que TSMC reportara un nuevo récord de beneficios en el segundo trimestre del año, en el que sus ganancias se expandieron un 77,4 % interanual, hasta los 706.560 millones de dólares taiwaneses (21.833 millones de dólares, 19.083 millones de euros), gracias al auge de aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial.

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Durante una conferencia de resultados, la compañía taiwanesa anunció que su gasto en capital se situará en una horquilla de entre 60.000 y 64.000 millones de dólares en 2026, frente a los 52.000 a 56.000 millones previstos, y que su facturación anual se incrementará por encima del 40 % en dólares estadounidenses este año, superando la estimación anterior del 30 %.

Este desplome bursátil tras la publicación de buenos resultados "significa que el mercado busca diversificar sus inversiones, pasando de los chips a otros activos, al menos por ahora", afirmó Leonid Mironov, gestor de cartera de Gavekal Capital, a Bloomberg.