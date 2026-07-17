Mundo
17 de julio de 2026 a la - 13:00

La Bolsa española baja el 0,45 %, lastrada por Wall Street y la tensión en Oriente Medio

Imagen sin descripción

Madrid, 17 jul (EFE).- La Bolsa española bajó el 0,45 % este viernes, aunque sostuvo el nivel de los 19.200 puntos, lastrada por las caídas de Wall Street y los ataques entre EE.UU. e Irán, que cumplen su sexto día consecutivo, y pese a la moderación de la inflación en la eurozona (2,8 %).

Por EFE

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, retrocedió 87,2 puntos, ese 0,45 %, y terminó de negociar en los 19.216,9 puntos. El selectivo cerró con pérdidas semanales del 0,86 % y reduce sus ganancias anuales al 11,03 %.

El IBEX abría la sesión con descensos y mantuvo el mismo tono negativo toda la jornada, en la que llegó a tocar un mínimo en 19.126,2 puntos, en sintonía con la mayoría de sus homólogos europeos.

De los grandes valores del selectivo, BBVA bajó el 2,35 %, la segunda mayor caída de la tabla, Banco Santander, el 1,07 %; e Inditex, el 0,99 %. En lado opuesto, Repsol repuntó el 1,45 % y logró el cuarto mayor ascenso, Iberdrola, el 1,34 %; y Telefónica, el 0,58 %.