La Bolsa española baja el 0,45 %, lastrada por Wall Street y la tensión en Oriente Medio

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, retrocedió 87,2 puntos, ese 0,45 %, y terminó de negociar en los 19.216,9 puntos. El selectivo cerró con pérdidas semanales del 0,86 % y reduce sus ganancias anuales al 11,03 %.

El IBEX abría la sesión con descensos y mantuvo el mismo tono negativo toda la jornada, en la que llegó a tocar un mínimo en 19.126,2 puntos, en sintonía con la mayoría de sus homólogos europeos.

De los grandes valores del selectivo, BBVA bajó el 2,35 %, la segunda mayor caída de la tabla, Banco Santander, el 1,07 %; e Inditex, el 0,99 %. En lado opuesto, Repsol repuntó el 1,45 % y logró el cuarto mayor ascenso, Iberdrola, el 1,34 %; y Telefónica, el 0,58 %.