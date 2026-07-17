La surcoreana Choi Jin-Young se inspira en la IA para su novela sobre el amor y la muerte

En una entrevista con EFE, la escritora avanzó algunos aspectos de la nueva novela : "En mi novela, estamos en un momento en el que la IA se ha desarrollado al máximo y la persona ya no muere, vive eternamente, y la pregunta que tenemos que hacernos es qué significará el amor para el ser humano y qué tipo de amor tendrá".

Podría tratarse de un futuro utópico pero que se torna distópico al preguntarse por el sentido de la vida o por el significado de la frase que suelen decirse los enamorados de "te querré para siempre", que se convertiría en una eternidad previsiblemente insoportable e imposible de cumplir, ha reflexionado.

Su próxima novela, que según anunció será "larga", se publicará en Corea del Sur el próximo año y después llegará a distintos países del mundo una vez realizadas las traducciones.

Para Choi Jin-Young, a los lectores les gusta la poesía y la literatura porque abordan asuntos de los que normalmente no hablan cuando tienen encuentros con sus amigos, en los que la diversión es la prioridad, y no tanto un duelo o la tristeza de la persona, que es reacia a compartir asuntos profundos.

Ese tipo de sentimientos que tienen que ver con la pérdida, la soledad o la tristeza encuentran consuelo en un tipo de literatura, como la suya, que aborda los asuntos de un modo natural y directo, tratando temas que el ser humano, por lo general, intenta que no entren demasiado en su cabeza.