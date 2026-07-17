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17 de julio de 2026 a la - 07:20

La surcoreana Choi Jin-Young se inspira en la IA para su novela sobre el amor y la muerte

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Avilés (España), 17 jul (EFE).- La escritora surcoreana Choi Jin-Young, una de las más premiadas y leídas de su país, desveló este viernes el proyecto de libro que tiene en sus manos, que lleva como título 'El origen del amor' y en el que aborda sus habituales temas del amor, la vida y la muerte con el aliciente, esta vez, de una Inteligencia Artificial (IA) capaz de hacer inmortal al ser humano.

Por EFE

En una entrevista con EFE, la escritora avanzó algunos aspectos de la nueva novela : "En mi novela, estamos en un momento en el que la IA se ha desarrollado al máximo y la persona ya no muere, vive eternamente, y la pregunta que tenemos que hacernos es qué significará el amor para el ser humano y qué tipo de amor tendrá".

Podría tratarse de un futuro utópico pero que se torna distópico al preguntarse por el sentido de la vida o por el significado de la frase que suelen decirse los enamorados de "te querré para siempre", que se convertiría en una eternidad previsiblemente insoportable e imposible de cumplir, ha reflexionado.

Su próxima novela, que según anunció será "larga", se publicará en Corea del Sur el próximo año y después llegará a distintos países del mundo una vez realizadas las traducciones.

Para Choi Jin-Young, a los lectores les gusta la poesía y la literatura porque abordan asuntos de los que normalmente no hablan cuando tienen encuentros con sus amigos, en los que la diversión es la prioridad, y no tanto un duelo o la tristeza de la persona, que es reacia a compartir asuntos profundos.

Ese tipo de sentimientos que tienen que ver con la pérdida, la soledad o la tristeza encuentran consuelo en un tipo de literatura, como la suya, que aborda los asuntos de un modo natural y directo, tratando temas que el ser humano, por lo general, intenta que no entren demasiado en su cabeza.