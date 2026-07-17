Las inundaciones en Bangladesh dejan un millón de afectados y agravan crisis rohinyá

Esta nueva crisis relacionada con el clima afecta a un millón de personas, entre los que hay más de 52.000 refugiados de la comunidad rohinyá, asentados en Cox’s Bazar, una zona costera cercana a la frontera con Birmania (Myanmar) -de donde provienen estos refugiados-, donde se encuentra el mayor asentamiento de refugiados rohinyás del mundo.

El organismo de la ONU dijo además que la intensificación del fenómeno de El Niño en los próximos meses agravará este tipo de emergencias, por lo que pidió reforzar las medidas para prevenir desplazamientos y aumentar la resiliencia de las comunidades más vulnerables.

Según el Gobierno bangladesí, 51 personas han muerto desde el inicio de la emergencia hace pocas semanas y más de 38.000 permanecen en centros de evacuación, mientras que las lluvias continúan y existe riesgo de nuevas inundaciones y corrimientos de tierra.

En los campamentos de Cox's Bazar, las lluvias torrenciales han dañado más de 5.000 refugios, además de infraestructuras y servicios comunitarios, mientras que fuera de los campamentos viviendas, carreteras, puentes y escuelas han sufrido graves daños.

La OIM indicó que ha desplegado equipos de emergencia junto con las autoridades bangladesíes para distribuir refugios temporales, trasladar a familias asentadas en zonas de alto riesgo y mantener operativos los servicios médicos móviles y la atención psicológica a niños y otras personas vulnerables.

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Bangladesh figura entre los países más expuestos a fenómenos meteorológicos extremos.

Según la propia OIM, 4,96 millones de personas fueron desplazadas internamente por desastres naturales en 2025, muchas de ellas durante largos periodos, por lo que ha insistido en la necesidad de invertir en infraestructuras con la preparación adecuada y en sistemas de prevención.