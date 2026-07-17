Lavrov dice que las relaciones con Azerbaiyán avanzan pese a algunas dificultades

"Nos complace tener la oportunidad de continuar nuestro diálogo a nivel de ministros de Asuntos Exteriores", afirmó Lavrov al recibir a su par azerbaiyano, Jeyhun Bayrámov, en Moscú.

Según el ministro ruso, todo esto demuestra que, a pesar de algunas dificultades, los dos países, que son vecinos geográficos, avanzan hacia una plena realización del potencial de sus relaciones.

"Este año, gracias a los acuerdos alcanzados al más alto nivel y al trabajo de nuestros gobiernos y ministerios, se han resuelto todas las cuestiones relacionadas con las consecuencias del accidente aéreo de Azal Airlines ocurrido el 25 de diciembre de 2024", recordó Lavrov.

Bakú acusó entonces a Moscú de derribar por error un avión de pasajeros azerbaiyano, mientras repelía un ataque de drones ucranianos en su espacio aéreo.

Recientemente las partes dieron por zanjado el asunto, que causó una grave crisis diplomática bilateral.

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La llegada del ministro azerbaiyano a Moscú se produce pocos días después de que el presidente del país caucásico, Ilham Aliyev, reiterara el apoyo de Bakú a Ucrania en la lucha por su soberanía e integridad territorial frente a la invasión rusa.

El Kremlin dijo entonces que la postura de Azerbaiyán sobre el conflicto era “errónea” y que los contactos con Bakú continuarían para explicar el punto de vista ruso sobre el asunto.