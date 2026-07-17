Merz y Macron muestran su acuerdo en un presupuesto europeo con "recortes inteligentes"

"Vamos a iniciar el debate para determinar dónde podemos realizar recortes inteligentes que no afecten a nuestras prioridades mutuas, pero tendremos que llegar a un acuerdo sobre todo esto", dijo Macron en una rueda de prensa junto a Merz en la ciudad alemana de Brühl, donde se celebró el consejo de ministros franco-alemán.

"Los 'smart cuts' son 'recortes inteligentes', lo que significa: recortes en los que estamos de acuerdo", precisó Macron, al tiempo que Merz, sobre el actual debate sobre el Marco Financiero Plurianual (MFF) para 2028-2034, instó a no caer en soluciones del pasado.

"A nuevos problemas no podemos dar viejas respuestas, tenemos que establecer prioridades", señaló el canciller, cuyo Gobierno se ha mostrado a favor de un Marco Financiero Plurianual de menor tamaño al inicialmente propuesto por la Comisión Europea.

"No será fácil, pero Alemania y Francia son dos de los principales contribuyentes" y, "tenemos un gran interés en que los fondos del presupuesto europeo se utilicen de manera eficiente", agregó el canciller, que subrayó que en el debate ya hay un acuerdo franco-alemán: "los fondos de cohesión y los fondos agrícolas (van) en un único gran fondo".

Con todo Merz, rechazó con claridad toda idea de ampliar la administración de la Comisión Europea.

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"Crear 2.500 nuevos puestos en la Comisión Europea está realmente muy lejos de cualquier realidad", enfatizó.

"Tampoco es compatible con mi idea de una administración eficiente, ni siquiera en la Unión Europea; creo que deberíamos comunicárselo a la Comisión", concluyó.