Minas mataron a más niños en primera mitad de 2026 en Yemen que en todo 2025, dice ONG

La organización dijo en un comunicado que estas muertes se produjeron entre enero y junio de 2026, mientras que en todo el año anterior se contabilizaron un total de 18 muertes de menores de edad por la explosión de restos de guerra en el Yemen, país sumido en un conflicto armado desde hace más de una década.

El análisis, basado en datos del Proyecto de Monitoreo del Impacto en la Población Civil del Grupo de Protección de la ONU en el Yemen, también apunta a un aumento del 61 % en las muertes y heridas infantiles durante la primera mitad de 2026 (45) en comparación con el mismo periodo del año anterior (28).

Según los datos, 53 niños han muerto y otros 70 han resultado heridos por la violencia armada en el Yemen en lo que va de año, mientras que Save the Children afirmó que estos restos de guerra sin detonar han causado más víctimas infantiles que otras formas de violencia armada, como los combates o los bombardeos.

La ONG recordó que los niños en el Yemen tienen tres veces más probabilidades que los adultos de morir o resultar heridos por minas terrestres y artefactos explosivos sin detonar, en parte porque son menos conscientes de los peligros y están expuestos al trabajo infantil en zonas de riesgo.

UNICEF estima que el 12,5 % de los niños yemeníes de entre 5 y 14 años trabajan.

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Entre abril de 2022 y el 25 de marzo de 2026, 511 de los 1.182 niños muertos o heridos por la violencia armada en el Yemen fueron víctimas de minas terrestres o municiones sin explotar, lo que representa el 43 % del total en este segmento poblacional, según el Proyecto de Monitoreo del Impacto en la Población Civil.

En contraste, 747 de los 6.051 adultos víctimas del conflicto murieron o sufrieron lesiones debido a estos restos de guerra, lo que representa el 12 %.