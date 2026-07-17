Piratas somalíes secuestran un petrolero frente la costa de Yemen

La Guardia Costera dijo en un comunicado que este petrolero, que estaba completando la ruta desde Karachi (Pakistán) a Bosaso (Somalia), fue secuestrado a unas 26 millas náuticas de la costa de la provincia de Hadramut, y que las autoridades yemeníes están en coordinación con sus socios internacionales para plantear una acción de respuesta.

Buques de la Armada yemení y una patrulla de la propia Guardia Costera del Yemen se han dirigido hacia el petrolero, al mismo tiempo que se están realizando vuelos de reconocimiento para evaluar la situación, de acuerdo con la nota.

Este viernes la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) informó en una alerta de que un buque había sido abordado por "personal no autorizado" mientras navegaba hacia el este en el golfo de Adén, a unas 65 millas náuticas al sur del puerto de Mukalla, en el Yemen.

Los incidentes que involucran a petroleros en el golfo de Adén se han intensificado en los últimos años, especialmente tras la campaña de los rebeldes hutíes del Yemen contra la navegación comercial en el mar Rojo para impedir la llegada de embarcaciones a Israel, pero estos ataques también son atribuidos a los piratas somalíes.

La Oficina Marítima Internacional (IMB, en inglés) publicó a principios de este mes un informe en el que advirtió que los incidentes de piratería y robo a mano armada contra buques repuntaron en Somalia en el primer semestre de 2026, pese a caer a su nivel más bajo desde 1992 en el mundo.