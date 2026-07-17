Taiwán protesta por decisión de Papúa Nueva Guinea de cerrar su oficina de representación

En un comunicado difundido el miércoles a través de la cuenta de Facebook del ministro de Asuntos Exteriores papú, Justin Tkatchenko, el Ejecutivo de Puerto Moresby proclamó el "cese inmediato" de las operaciones y el "cierre formal" de la presencia física de la Oficina Económica de Taipéi Chino (Taiwán), la embajada de facto taiwanesa en esa nación oceánica.

El movimiento, que fue comunicado al embajador chino en dicho país, Yang Xiaoguang, pone de relieve el "compromiso inquebrantable" del Gobierno papú con "el respeto y el cumplimiento de la política de 'una sola China'", destacó el mismo texto.

"El Gobierno nacional considera que esta alineación administrativa es un paso vital y necesario para profundizar la confianza entre Estados, reforzar nuestros valores compartidos y elevar a niveles sin precedentes la relación bilateral entre Papúa Nueva Guinea y la República Popular China", declaró Tkatchenko.

En una declaración remitida a EFE, el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés expresó hoy su "más enérgica protesta" por un anuncio que, denunció, no fue "consultado previamente" con Taipéi, y avanzó que seguirá negociando con Puerto Moresby por los "cauces correspondientes".

"Taiwán no acepta la decisión anunciada unilateralmente por el Gobierno de Papúa Nueva Guinea. Nuestra oficina de representación en ese país mantendrá su funcionamiento normal y continuará defendiendo los intereses nacionales y prestando los servicios necesarios a los ciudadanos taiwaneses conforme a la normativa vigente", indicó la cartera.

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La Cancillería isleña, que convocó una reunión de emergencia y contactó con "países de ideas afines" para recabar apoyo internacional, revisará además "de forma integral" la cooperación y los intercambios comerciales con el país oceánico antes de estudiar "medidas necesarias y apropiadas" en respuesta.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian afirmó este jueves que Pekín "valora enormemente" la clausura de esta oficina, lo que demuestra, en su opinión, que "la adhesión al principio de 'una sola China' responde al sentir de la comunidad internacional y a la tendencia dominante".

"China está dispuesta a seguir prestando un firme apoyo mutuo a Papúa Nueva Guinea en las cuestiones que afectan a los intereses fundamentales de ambas partes, y a impulsar conjuntamente el desarrollo de la asociación estratégica integral entre los dos países", aseveró el vocero en una rueda de prensa rutinaria.

El episodio se enmarca en la creciente campaña de presión diplomática de China contra Taiwán, isla autogobernada desde 1949 y considerada por Pekín como "parte inalienable" de su territorio.

Taiwán conserva relaciones diplomáticas plenas con solo doce Estados -siete latinoamericanos y caribeños, tres oceánicos, uno africano y uno europeo (la Santa Sede)-, aunque opera oficinas de representación no oficiales en decenas de países.