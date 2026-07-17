Tres agentes muertos y 27 heridos en un ataque separatista en el suroeste de Pakistán

El ataque se produjo el jueves en el distrito de Mastung, cuando un convoy de la Frontier Constabulary, se desplazaba desde Quetta, la capital provincial, hacia el distrito de Kalat por la carretera nacional N-25.

"Alrededor de las 10.00 del jueves, terroristas atacaron en varios puntos un convoy de la FC, lo que dejó tres de nuestros efectivos muertos y otros 27 heridos", dijo a EFE el viernes Jawad Khan, un oficial de la Frontier Constabulary en Mastung.

Según Khan, los atacantes hicieron detonar primero un artefacto explosivo improvisado y después abrieron fuego contra el convoy. Un segundo explosivo estalló cuando llegaron refuerzos al lugar.

El ataque causó además graves daños a varios vehículos de seguridad, un autobús de la Frontier Constabulary quedó calcinado y otros tres resultaron parcialmente dañados, añadió la fuente.

El ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), el principal grupo separatista armado que opera en la región, reivindicó la autoría del ataque en un comunicado.

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La organización afirmó que había llevado a cabo una operación coordinada en la zona contra autobuses que transportaban personal de seguridad y contra los refuerzos enviados posteriormente al lugar.

El ataque se produce después de una serie de enfrentamientos registrados a comienzos de mes en Baluchistán, en los que murieron 38 miembros de las fuerzas de seguridad y cuatro civiles, según balances oficiales.

Baluchistán, rica en recursos minerales y fronteriza con Irán y Afganistán, es escenario desde hace años de una insurgencia separatista que acusa al Estado paquistaní de explotar sus recursos sin beneficiar a la población local.

La provincia también tiene importancia estratégica para China, que desarrolla en la ciudad portuaria de Gwadar uno de los proyectos clave del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), parte de la iniciativa china de la Franja y la Ruta.