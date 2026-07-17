Una serie de cinco conciertos acompañará la gran exposición sobre Zurbarán en el Louvre

La muestra, que será la exposición temporal estrella en el Louvre para el comienzo del curso 2026-2027, abrirá sus puertas el 7 de octubre y en esa misma fecha tendrá lugar el primer recital, a cargo del Ensemble Cantoria, un conjunto destacado en el campo de la música barroca española.

Los conciertos tendrán lugar en el auditorio del museo más visitado del mundo y para la segunda entrega habrá que esperar al 25 de noviembre, con el cantaor flamenco Arcángel en el escenario, acompañado en la parte instrumental por Quatuor Diotima.

Completarán la programación un recital del pianista Tanguy de Williencourt el 4 de diciembre; otro con Jordi Savall y su conjunto Hespèrion XXI el 13 de enero; y por último, cerrará la serie un concierto del guitarrista Thibaut Garcia junto a músicos invitados el 22 de enero, fecha de la clausura de la exposición de Zurbarán.

Esta esperada muestra monográfica es un proyecto conjunto de la National Gallery de Londres (donde hizo ya su primera parada), del Louvre y del Art Institute de Chicago (que será su destino después de París).

Sobre Zurbarán, el Louvre destaca que aunque en un principio se le consideró un seguidor de Caravaggio marcado por el ascetismo monástico, a lo largo del siglo XX fue reivindicado progresivamente como un colorista prodigioso y celebrado por su estilo personal, que combina la simplificación de los volúmenes con un naturalismo impactante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acompañando a esta muestra, el Louvre propondrá también a partir de octubre un viaje por la escultura española del siglo XVII, a través de 23 obras prestadas de manera excepcional por el Museo Nacional de Escultura de Valladolid para integrar otra exposición temporal paralela, bautizada 'Sculpter la couleur' ('Esculpir el color').