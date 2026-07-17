"Varios" militares kuwaitíes resultan heridos en nuevos ataques de represalia de Irán

La institución castrense, que no especificó un número, dijo que el jefe de Estado Mayor, Jaled Diraj Saad, visitó a "varios heridos de los miembros de la Fuerza Terrestre Kuwaití que sufrieron lesiones a raíz del ataque con aviones no tripulados hostiles contra varias instalaciones y campamentos pertenecientes al Ejército kuwaití".

La nota especificó que estos efectivos resultaron heridos "esta mañana tras la agresión iraní criminal", aunque no detalló el número de víctimas ni la gravedad de sus lesiones.

El Ministerio de Defensa kuwaití anunció hoy que las defensas aéreas del país estaban haciendo frente a una nueva oleada de ataques iraníes efectuada con misiles y drones que, según medios vinculados a Teherán, tenían como objetivo sistemas de radares militares estadounidenses.

Por su parte, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables denunció que una de sus plantas desalinizadoras y de energía sufrió daños en el ataque de represalia de Irán lanzado esta mañana, mientras que pidió a los residentes que minimicen el consumo eléctrico para estabilizar la red.

El departamento indicó en un comunicado que el ataque provocó "un incendio y la pérdida de un gran número de unidades generadoras de electricidad", lo que obligó a activar los planes de emergencia para "mantener la estabilidad de la red eléctrica" en la planta.

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Varios países del golfo Pérsico como Catar, Kuwait o Baréin han sido blanco de ataques de represalia iraníes, así como Jordania, después de que Estados Unidos reiniciara el pasado fin de semana una ofensiva contra varias ciudades de Irán por orden de su presidente, Donald Trump, que dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio con Teherán.