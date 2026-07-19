Al menos 17 rebeldes y cinco soldados de Chad mueren en enfrentamientos en el sur del país

"Un total de 22 personas perdieron la vida durante estas hostilidades que se desarrollaron en los alrededores de Korbol. Entre las víctimas hay 17 rebeldes muertos, así como cinco soldados caídos en combate", indicó a EFE el coronel Garba Nour, quien dirigió la operación.

Los combates se registraron durante el mediodía del sábado a unos 20 kilómetros de Korbol, una subprefectura de la provincia de Moyen-Chari y feudo de los insurgentes, donde el Ejército llevó a cabo una operación para intentar recuperar el control de las posiciones en manos de los rebeldes.

Debido a los combates, la situación en Korbol continúa siendo tensa, y numerosos habitantes y testigos directos de la violencia se han visto obligados a desplazarse de la zona.

"Hacia el mediodía escuchamos numerosas explosiones y tiroteos intensos. Las mujeres lloraban, los niños corrían por todas partes. Fue terrorífico. Todavía no sabemos cuántas familias se han visto afectadas, pero el miedo es grande. Esperamos que esta situación se calme rápidamente", dijo a EFE Gédéon Madjita, un vecino de 42 años, al relatar los dramáticos momentos vividos este sábado.

El MPRD, que reivindica desde hace varios meses una resistencia armada contra el Gobierno central, acusa regularmente a las fuerzas militares de cometer abusos y actos de violencia en las zonas bajo su control.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado lunes, el movimiento ya había llamado a la movilización ante lo que califica de "represión sistemática". Sin embargo, ningún portavoz oficial del MPRD ha comentado todavía esta nueva operación ni ha confirmado el balance de víctimas.

Desde finales de diciembre se han producido enfrentamientos regulares entre las Fuerzas Armadas chadianas y los rebeldes del MPRD, que operan desde hace más de dos décadas en la zona. Pese a varios intentos de negociación entre el Gobierno chadiano y los líderes del grupo insurgente radicados en Europa, no se ha alcanzado un acuerdo duradero.

La Comunidad de Sant'Egidio en Roma, una asociación pública de laicos que cuenta con más de 50.000 miembros en unos 70 países, lleva años intentando mediar entre ambas partes. El objetivo es pacificar el sur del país a través del diálogo político y el desarme de los rebeldes, en un proceso que, no obstante, sigue marcado por la violencia.