Al menos diez muertos y varios desaparecidos por inundaciones en la Cachemira india

Un funcionario de la oficina del Comisionado Divisional confirmó a EFE que diez personas, entre ellas cuatro niños y tres mujeres, fallecieron en el desastre, mientras que varias siguen desaparecidas, advirtiendo que el número de víctimas puede aumentar.

La mayor devastación se registró en el distrito de Poonch, donde las lluvias nocturnas desencadenaron deslizamientos e inundaciones que sepultaron viviendas y atraparon a múltiples familias bajo los escombros.

"Las familias afectadas ya han sido puestas a salvo. Todos los departamentos están en alerta y priorizan las labores inmediatas de socorro y reparación. Insto a los residentes a mantener la calma y seguir las actualizaciones oficiales", indicó en un comunicado el vicegobernador de la región, Manoj Sinha.

Equipos de rescate formados por policías, la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF), funcionarios de la administración civil y voluntarios locales continúan las operaciones de búsqueda para localizar a los desaparecidos.

Las lluvias también causaron grandes daños en carreteras, viviendas, vehículos e infraestructuras públicas en varias partes de Poonch y el distrito adyacente de Rajouri.

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Las autoridades aconsejaron a los residentes de las zonas vulnerables permanecer en sus casas y evitar transitar cerca de ríos, arroyos y laderas propensas a deslizamientos.

La región había experimentado una intensa ola de calor este mes, con temperaturas significativamente superiores a las medias estacionales. Aunque las recientes lluvias trajeron un respiro del calor prolongado, también provocaron cuantiosas pérdidas humanas y materiales.

"Las inundaciones repentinas causadas por la súbita tromba de agua en los distritos de Rajouri y Poonch también han arrastrado cientos de vehículos estacionados", dijo a EFE un residente de la zona afectada, Aslam Makhana.

Expertos en clima han advertido repetidamente que la región del Himalaya se está volviendo cada vez más vulnerable a eventos climáticos extremos a medida que aumentan las temperaturas globales, la cambiante dinámica de los monzones y el frágil terreno montañoso que amplifica significativamente los riesgos de desastres.

La región de Jammu y Cachemira en los últimos años ha sufrido prolongadas olas de calor seguidas de repentinas trombas de agua, inundaciones y deslizamientos de tierra.