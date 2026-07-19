Colonos israelíes atacan y queman una mezquita en la aldea de Hebrón que inspiró un Óscar

"Un pogromo está sucediendo en mi aldea en estos momentos. Colonos terroristas han incendiado la mezquita y varias viviendas, y están atacando a los residentes", denunció en Instagram uno de los co-directores de esa producción israelí-palestina y originario de Tuwani, Basel Adra.

Según detalló el activista Osama Majamra a la agencia oficial de noticias palestinas, Wafa, los colonos iban armados, protegidos por el Ejército israelí y además de atacar las casas, robaron tres cabezas de ganado. "Soldados de la ocupación también dispararon munición, pero no hubo heridos", añadió.

En el vídeo de una cámara de seguridad, compartido por otro activista, se observa a un grupo de al menos unas quince personas enmascaradas, lanzando lo que parecen cócteles molotov contra las viviendas que comienzan a arder en segundos.

Los ataques de milicias de colonos contra las aldeas palestinas son diarios, sin que las autoridades israelíes hagan nada para impedirlos, y están provocado un desplazamiento forzoso a una escala no vista desde la ocupación israelí de Cisjordania en 1967.

A 30 de junio de 2026, Israel ha desplazado por la fuerza a 63 comunidades palestinas, donde vivían unos 4.300 palestinos, en las zonas C y B, y otros 454 residentes fueron obligados a abandonar sus hogares en quince comunidades parcialmente desplazadas, según datos de la ONG israelí B'Tselem.

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Además, de forma paralela, el Gobierno israelí también está financiando a un ritmo sin precedentes nuevos asentamientos, también en el norte de Cisjordania ocupada, así como carreteras, cámaras de vigilancia, electricidad, agua y vehículos para los colonos, en un intento de sepultar la posibilidad de un "Estado terrorista palestino", según lo ha calificado el ministro radical de Finanzas de Israel, el colono Bezalel Smotrich.