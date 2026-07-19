Drones ucranianos golpean refinerías en la región de Stávropol, en el sur de Rusia

El gobernador, Vladímir Vladimírov, reconoció este domingo en las redes sociales que los ataques habían causado incendios, lo que ha provocado a su vez detonaciones de "materiales inflamables" en instalaciones industriales.

Vladimírov precisó que, según datos preliminares, no se han registrado heridos ni muertos en el ataque de aparatos no tripulados enemigos.

Mientras los bomberos intentan extinguir el fuego, las autoridades han procedido a evacuar a los residentes que viven en las inmediaciones de las refinerías atacadas.

El canal de Telegram Astra, citando a testigos oculares, informó sobre tres incendios en dos polígonos industriales de la región, que limita con el Cáucaso Norte.

En total, las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 140 drones ucranianos sobre el cielo de ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea, según el parte de guerra matutino del Ministerio de Defensa.

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Al menos ocho personas murieron el sábado en el ataque con drones contra dos naves de comercio electrónico en las regiones de Tambov y Moscú, cuya región vivió el mayor ataque enemigo de toda la guerra.