El canciller panameño llega a la India con el Tratado del Canal de Panamá de fondo

"La India y Panamá comparten una estrecha asociación anclada en valores compartidos, intereses mutuos y buena voluntad", publicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en la red social X para dar la bienvenida al diplomático tras su llegada.

El primer punto en la agenda de Martínez-Acha, es una reunión que sostendrá el lunes con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, donde reiterará la solicitud de adhesión de India al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, algo que el país asiático "está considerando", aseguró una fuente oficiala EFE en declaraciones anteriores.

En mayo de 2025, el Gobierno de Panamá solicitó a una delegación parlamentaria de India considerar su adhesión al Tratado, que data de 1997.

Dicho acuerdo, al que están adheridos más de 40 países de América Latina, Asia y África, establece la neutralidad de la vía y prevé el paso expedito para las naves de guerra y las auxiliares de Estados Unidos, país que terminó de construir el Canal iniciado por Francia, lo inauguró en 1914 y lo administró hasta 1999, cuando oficialmente pasó a manos panameñas.

La fuente confirmó también que el canciller de Panamá, propone una nueva visión estratégica de la relación bilateral bajo el lema 'Dos democracias, dos océanos, un mismo destino' indicando que el ministro sugiere una "alianza centrada en innovación, inteligencia artificial, logística, comercio y economía del conocimiento".

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Martínez-Acha busca situar su país como la puerta de entrada del país asiático a las Américas y respaldará la incorporación de la India como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El mismo lunes también se reunirá con el director general del Sector Naviero, Shri Shyam, para conversar sobre el sector Marítimo de Panamá-India, así como con el Ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, para hablar de la atracción de inversión en sectores logísticos y marítimos.

Posteriormente, el martes será recibido por el Director del Instituto de Tecnología,Rangan Banerjee, y además tendrá una Mesa de trabajo en la Confederación de Industrias de la India (CII), con la directora internacional (America Latina y El Caribe), Renni Batra.

El miércoles, el ministro panameño se reunirá con el director general de la Alianza Solar Internacional (ISA), Ashish Khanna, para conversar sobre las prioridades nacionales y oportunidades de colaboración.

Tras este encuentro el jueves el canciller partirá hacia Manila, Filipinas, para participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).