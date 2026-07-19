Empresario Julio Martínez declara por Plus Ultra tras la imputación de Rodríguez Zapatero

Julio Martínez Martínez fue detenido el pasado diciembre, cuando la causa la investigaba un juzgado de Madrid antes de que pasara a la Audiencia Nacional, donde ahora se investiga a Zapatero por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Entonces, igual que el resto de detenidos, entre ellos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, se negó a declarar por estar ese momento la causa bajo secreto.

Poco después de la declaración como imputado de Zapatero, el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, José Luis Calama, citó a Martínez Martínez, lo que motivó especulaciones sobre si su declaración desembocará en una colaboración con la Justicia.

La investigación apunta a que Martínez Martínez era el "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente del Gobierno, y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos".

La consultora Análisis Relevante, que él administra, aparece en la causa como una de las empresas clave del caso. El juez la califica de "instrumental" dentro de una estructura financiera para canalizar fondos de otras empresas hacia Zapatero y su entorno. El expresidente recibió de ella 490.780 euros entre 2020 y 2025; y la empresa de sus hijas, What The Fav, 239.755 euros.

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Su testimonio puede ser determinante en una investigación que ya se ha dirigido también contra las hijas del expresidente del Gobierno y su secretaria, y en la que el juez sitúa a Zapatero en el "vértice" de una presunta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de supuestas comisiones. Unos hechos que el exlíder socialista niega de plano.

Julio Martínez tendrá que explicar los trabajos que realizaba su empresa y la naturaleza de los pagos que efectuó a Zapatero y a sus hijas.

Martínez, a quienes directivos de Plus Ultra se referían como el "lacayo" de Zapatero, controlaba -según la investigación- un entramado de 39 mercantiles entre 2020 y 2024, veinte de ellas ahora inactivas; y un informe policial identificó una mercantil presidida por él y radicada en Islas Vírgenes Británicas.