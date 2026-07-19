Irán dice que dos buques sufrieron accidente al intentar salir de Ormuz por ruta insegura

"Cuatro buques infractores, con la connivencia y el apoyo de los terroristas estadounidenses, apagaron sus sistemas de navegación e ignoraron las advertencias de la base de control del estrecho de Ormuz de la Armada de la Guardia Revolucionaria", afirmó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según la Guardia, los cuatro buques intentaban salir del estrecho por una ruta no autorizada por Teherán. Dos de ellos sufrieron un incidente y quedaron detenidos, mientras que los otros dos desistieron de continuar por esa vía.

El cuerpo militar, que no ofreció detalles sobre el tipo de accidente, afirmó que mantiene el "control total" del estrecho de Ormuz y advirtió de que la única ruta segura para atravesarlo es la anunciada por las autoridades iraníes.

"Ni una sola gota de petróleo, gas o fertilizante químico atravesará el estrecho de Ormuz sin coordinación y autorización", aseguró la Guardia.

El cuerpo militar iraní advirtió además de que los buques que sigan las sugerencias de Estados Unidos y entren en una ruta considerada insegura "sufrirán, sin duda, incidentes".

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La tensión en el estrecho de Ormuz ha aumentado en medio de una nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos desde el fin de semana pasado, que ha incluido ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

Irán insiste en mantener el control del paso marítimo y busca que los buques naveguen por sus rutas y con su permiso, algo a lo que Estados Unidos y otros países de la región no parecen dispuestos.

A principios de julio, Omán abrió una segunda ruta con apoyo estadounidense, a lo que Irán respondió atacando buques comerciales que intentaban atravesar esa vía.

Además, Washington reimpuso el martes el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en Ormuz, dos días después de que Teherán anunciara un nuevo cierre del paso marítimo, por el que antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial.