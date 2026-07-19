Jordania evacua el aeropuerto internacional de Áqaba y su puerto ante "amenaza", dice EEUU

Así lo indicó la misión diplomática en un escueto aviso de seguridad publicado en su cuenta oficial de X, en la que indicó que "debido a una amenaza específica y creíble, las autoridades jordanas evacuaron el aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Áqaba".

Por ello, recomendó "encarecidamente a todos los estadounidenses que se abstengan de viajar al aeropuerto o al puerto", y a que sigan "todas las directivas de seguridad de las autoridades jordanas".

Hasta el momento, Jordania no ha reaccionado ante esta información y Estados Unidos no especificó de dónde procede la amenaza.

La Embajada de EE.UU. en Amán continúa recomendando a todos los estadounidenses que eviten viajar a las bases militares en Jordania, de acuerdo con la alerta.

El pasado 2 de marzo, el Departamento de Estado ordenó a los empleados del gobierno estadounidense no esenciales y a sus familiares que abandonaran el país árabe debido al riesgo para su seguridad.

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Áqaba es la única ciudad costera y puerto de Jordania, ubicada a orillas del mar Rojo y en el golfo de Áqaba, lo que sirve como punto estratégico donde converge con Israel, Egipto y Arabia Saudí.

Esta alerta se produce un día después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) informara de que dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania por los ataques iraníes.

Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.

En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.