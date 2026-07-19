Primer ministro iraquí concluye viaje a Washington con la firma de 48 acuerdos económicos

"La visita se centró en el lanzamiento de una alianza económica integral y diversificada para apoyar la economía iraquí, ampliar las oportunidades de inversión, revitalizar el mercado laboral local y diversificar los recursos", indicó en un comunicado la oficina de prensa del primer ministro, que ya se encuentra en Catar en su segundo viaje fuera del país.

La visita a Washington de Al Zaidi fue su primer viaje al extranjero desde que fue designado primer ministro el pasado mayo busca de mejorar las relaciones con Estados Unidos tras la tensión con Irán en la región, pero también para atraer inversiones al país, especialmente en el sector petrolero, para relanzar su débil economía.

El viaje incluyó la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, y ambos mandatarios acordaron avanzar hacia una alianza económica estratégica integral, en un encuentro en que el líder norteamericano calificó a Al Zaidi de "gran líder", vaticinó que estará "mucho tiempo" en el cargo y destacó la "tremenda química" entre ambos.

La agenda también incluyó encuentros de la delegación iraquí encabezada por Al Zaidi con altos responsables de la Administración estadounidense, entre ellos los secretarios de Defensa, Tesoro y Energía, así como con líderes del Congreso y del Senado, en los que abordaron el fortalecimiento de la cooperación militar, de Inteligencia, financiera y política entre ambos países.

En el plano económico, el comunicado indicó que el primer ministro también "supervisó la firma de 48 acuerdos, memorandos de entendimiento y convenios de cooperación económica entre los sectores público y privado iraquíes y diversos sectores estadounidenses de petróleo, industria, tecnología y finanzas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La alianza con EE.UU., indicó la nota, "permitirá a Irak abrir nuevos mercados para las exportaciones de petróleo crudo e incrementar la capacidad de producción y refinación".

Asimismo, el líder iraquí mantuvo reuniones con los máximos responsables del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Fondo Monetario Internacional, además de directivos de compañías como Chevron, ExxonMobil, Halliburton, Honeywell, KBR, GE Vernova, Google, JPMorgan Chase y Starlink, entre otros.

Mientras Irak se centró en el plano económico y de alianza bilateral, Washington incidió en el desarme de las milicias respaldadas por Irán que operan en el país, las cuales lanzaron ataques contra intereses estadounidenses en la región tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero.

El Gobierno iraquí ha fijado el 30 de septiembre como fecha límite para que dichas milicias entreguen sus armas al Estado, una fecha que coincide con el final de la misión de la coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

El primer ministro afirmó ante Trump que las fuerzas de seguridad iraquíes son plenamente capaces de proteger las fronteras del país después del 30 de septiembre.