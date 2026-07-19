Sánchez abrirá en Argelia una nueva etapa bilateral que aumentará las importaciones de gas

Sánchez visitó Argelia en 2020, dos años antes de que ese cambio de posición sobre el Sáhara, respaldando la propuesta marroquí de autonomía de la antigua colonia española, deteriorara la relación, hasta el punto de que el país magrebí llegó a retirar a su embajador en Madrid y a suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación.

A partir de 2023 comenzó un deshielo gradual que supuso el regreso del embajador, la recuperación de la interlocución diplomática y el restablecimiento de las relaciones comerciales, hasta que en la visita a Argel que hizo el pasado marzo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, le comunicó la reactivación del Tratado de Amistad.

Tebún se reunirá con Sánchez, una imagen con la que fuentes del Gobierno español subrayan que se escenificará la plena recuperación de la normalidad en las relaciones, en un proceso en el que consideran que ha influido positivamente la posición de España ante la crisis en Oriente Medio y, en concreto, a favor del pueblo palestino ante la situación en Gaza.

Sánchez estará acompañado por Albares y por su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y, además, estarán en la capital argelina los representantes de las cuatro empresas españolas clave en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás.

Argelia es el principal suministrador de gas a España y el Gobierno considera que hay potencial para aumentar esas importaciones; asegura que también hay interés para ello por parte de las autoridades argelinas.

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Según el último boletín estadístico publicado por Enagás este mes, el gas natural procedente de Argelia representa casi un 34 % del total recibido por España en el primer semestre de 2026, por delante de EE.UU., con un 29,4 %.

Más allá del gas, el Gobierno espera que se sienten las bases para poder llegar a acuerdos de cooperación en el desarrollo de energías renovable y aumentar las exportaciones a Argelia, país con el que hay un déficit importante.

Sánchez iniciará su visita con una reunión con el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, antes de hacer la tradicional ofrenda floral en el Monumento a los Mártires de la independencia argelina.

Después mantendrá un encuentro con empresarios españoles con intereses en el país, y cerrará su agenda con la reunión con el presidente Tebún.