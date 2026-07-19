Santo Tomé y Príncipe vota en unas presidenciales clave para su estabilidad democrática

Un total de 142.191 electores están convocados a las urnas, que abrieron a las 07:00 hora local (07:00 GMT) y cerrarán a las 18:00 (18:00 GMT), de los cuales 121.670 residen en el territorio nacional y 20.521 en la diáspora —15.917 de ellos se encuentran en cinco países europeos y 5.324 en cuatro naciones africanas—, según datos de la Comisión Electoral Nacional (CEN).

Cuatro candidatos compiten formalmente por la Jefatura del Estado, entre ellos, el actual presidente, Carlos Vila Nova, que busca la reelección como independiente tras disolver el Gobierno en enero de 2025 debido a su ruptura con el ex primer ministro Patrice Trovoada.

El principal rival de Nova en las urnas es Nito d'Abreu, diputado y líder parlamentario de la formación de centroderecha Acción Democrática Independiente (ADI), mientras que los otros dos aspirantes, Eugénio Tiny y Miques João, carecen de respaldo partidista y tuvieron poco movimiento durante sus campañas.

Por su parte, Jorge Bom Jesus figura en la papeleta, pero anunció su retirada fuera del plazo legal, por lo que cualquier voto a su favor será nulo.

La recta final de la campaña se vio empañada por anomalías digitales, ya que la página oficial de Facebook del presidente Nova sufrió un "secuestro" informático en el que se publicaron mensajes no autorizados, una situación que persistió durante la jornada del sábado, cuando se detectaron publicaciones online pidiendo el voto de manera ilegal y la difusión de encuestas falsas.

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Ante estas violaciones a la normativa, la CEN admitió que su reducida estructura de solo nueve miembros impidió realizar una supervisión digital efectiva, al tener que concentrar todos sus recursos humanos en la logística electoral.

Pese a ser el segundo país más pequeño de África, este archipiélago del golfo de Guinea cuenta con una gran relevancia geoestratégica por su cercanía a reservas de hidrocarburos en alta mar y rutas comerciales expuestas a la piratería y el narcotráfico desde América Latina a Europa.

Por este motivo, el país ha mantenido vínculos en materia de seguridad marítima con países africanos costeros, la Unión Europea (UE), Portugal (su exmetrópoli) y Estados Unidos, así como Rusia, país con el que firmó en 2024 un acuerdo de defensa y seguridad.

Varias misiones internacionales observarán las elecciones de este domingo, incluyendo las de la Unión Europea, la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).