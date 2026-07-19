Un ataque ruso con misiles deja al menos un muerto en Kiev

Según la Fuerza Aérea ucraniana los rusos lanzaron contra Kiev y las cercanías cerca de dos docenas de misiles.

El presidente ucraniano, Volodimor Zelenski, dijo en su cuenta de X que los rusos habían disparado durante la noche más de cuarenta misiles contra Ucrania, la mayoría de ellos contra Kiev, y 120 drones de ataques.

"Hasta ahora ha muerto una persona y 16 han resultado heridos en la región de Kiev. Mi solidaridad con sus familias. Todos los afectados reciben la atención médica necesaria", dijo Zelenski en X.

El ataque afectó a numerosos edificios, entre ellos un supermercado.

Un día antes Ucrania había atacado dos centros logísticos en Rusia -que según Zelenski eran usados con fines militares- dejando como saldo al menos ocho personas muertas.

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Desde hace cuatro años Rusia ataca con misiles y drones a Ucrania casi a diario. El ejército ucraniano, por su parte, ha intensificado sus ataques con drones a Rusia.

Zelenski actualmente tiene que hacer frente a protestas por el cese del popular ministro de Defensa Mijailo Fédorov y ha insinuado posibles cambios en la cúpula del ejército.

El presidente recordó que durante la semana los rusos han atacado con 1.450 drones, 1.640 bombas guiadas y 99 misiles de diverso tipo varias regiones ucranianas.

Según Zelenski actualmente la prioridad actualmente es mejorar la protección contra misiles balísticos, para lo cual se necesitan sistemas de interceptación.

"Estoy agradecido con todos los que toman nuestro acuerdo en serio y aseguran el envío de capacidades antimisiles. Eso es algo que literalmente salva vidas en cada ataque ruso", dijo Zelenski.