Determinan como falsa alarma presunto explosivo hallado frente a compañía en Puerto Rico

Después de que las autoridades locales indicaran que agentes de la División de Explosivos de la Policía del área de Caguas acudirían al lugar y analizar el paquete, la situación resultó ser una falsa alarma, culminando sin incidentes.

De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades, fue el guardia de seguridad de la empresa quien a las 7.16 hora local de hoy (3.16 GMT) notificó a la Policía sobre una "caja sellada, la cual contiene una inscripción de amenaza de artefacto explosivo".

Tras la llamada de alerta, agentes adscritos a la División de Explosivos de la Policía del área de Caguas acudieron al lugar para atender la situación en el edificio Angora, en la Avenida José Gautier Benítez.