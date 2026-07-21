Al menos 53 muertos y 79 rescatados tras el naufragio del sábado en Guyana con 179 a bordo

"Durante los dos últimos días, he permanecido junto a los supervivientes y a las familias que han perdido a seres queridos o que siguen esperando con angustia noticias de quienes siguen desaparecidos. En estos momentos de dolor inimaginable, mi prioridad es ofrecerles consuelo, apoyo y la seguridad de que no están solos", aseveró el mandatario en su cuenta de Facebook.

De acuerdo a las autoridades, de los 53 cadáveres recuperados, 26 ya fueron identificados.

"El Gobierno y el pueblo de Guyana agradecen profundamente la gran muestra de cariño, apoyo y solidaridad que han recibido de nuestros amigos y socios internacionales en estos momentos difíciles", añadió el presidente guyanés.

El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, precisó la tarde del lunes que la cifra de personas a bordo aumentó de 133 a 179, después de revisar las imágenes grabadas durante el embarque del ferry.

En este contexto, la Asociación de los Pueblos Amerindios (APA, en inglés), que representa a los indígenas de Guyana, y la oposición política, pidieron este martes la renuncia del ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, por el suceso.

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Edghill precisó el domingo que el ferry zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del sábado y la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro de la embarcación aproximadamente a las 23:01 hora local (3:01 GMT), lo que provocó la activación inmediata de las medidas de respuesta de emergencia.

Por último, Edghill afirmó que el MV Barima estaba equipado con 250 chalecos salvavidas y seis balsas salvavidas inflables, de conformidad con sus requisitos de seguridad, cuando realizaba el trayecto, que dura cerca de 16 horas, y es una de las opciones más económicas para el transporte de mercancías y personas en Guyana.