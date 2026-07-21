Autoridades impiden el tránsito por Panamá de española acusada de terrorismo en Lituania

"La persona se encontraba en tránsito procedente de Estambul, Turquía, con destino final en La Habana, Cuba. Durante los controles migratorios se activó la alerta internacional, lo que motivó una verificación complementaria con la oficina de Interpol en Panamá, que confirmó la validez de la orden de captura emitida desde abril de 2025", precisó un breve comunicado oficial.

La información del Servicio Nacional de Migración señaló que la ciudadana española tiene una alerta roja internacional porque es "requerida por las autoridades de Lituania por presunta creación de grupos destinados a cometer actos terroristas".

La identidad de la mujer no fue revelada por la oficina de Migración, que señaló que "le negaron el paso por territorio nacional y la pusieron a disposición de las instituciones competentes para dar continuidad a los procesos legales correspondientes".