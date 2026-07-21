Gobernador de Texas ordena investigar y sancionar ‘turismo de nacimiento’ de embarazadas

La medida también ordena responsabilizar a cualquier proveedor de servicios de salud con licencia que facilite dichas prácticas.

"Texas no tolerará que se abusen de nuestras leyes de inmigración por parte de personas que viajan a Estados Unidos ilegalmente o bajo falsos pretextos para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos", declaró el gobernador Abbott en una comunidad.

El gobernador, que ha respaldado la dura política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la ciudadanía estadounidense no está a la venta, y Texas "pondrá fin" a las practicas de quienes buscan lucrarse con el turismo de nacimiento.

La orden ejecutiva instruye a al menos cinco departamentos y agencias de salud de Texas a investigar las denuncias sobre prácticas de turismo de nacimiento dentro del estado y tomar medidas de castigo, que incluyen la revocación o suspensión de licencias, la prohibición de participar en contratos estatales, la denegación de beneficios estatales, entre otras acciones legales.

Además, ordena a las agencias texanas a colaborar con las autoridades federales para combatir esta práctica.

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La orden se da después que el gobernador instruyó a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC), a iniciar una investigación inmediata sobre los hospitales de Texas que anunciaban paquetes de turismo de nacimiento en México.

Abbott ha dedicado parte del presupuesto estatal para ayudar a controlar la inmigración indocumentada.