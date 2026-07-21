Gobierno de Paz anuncia visita de Kast a Bolivia, que se debió reprogramar por conflictos

"Estamos terminando de ultimar detalles para ratificar la fecha de la visita del presidente Kast a Bolivia. Esta tuvo que haberse dado en el tiempo en el que tuvimos los conflictos", dijo a los medios el ministro boliviano de Exteriores, Fernando Aramayo.

Por las protestas registradas entre mayo y junio en Bolivia, la llegada del mandatario chileno "se ha postergado, pero es una visita que ya está siendo reprogramada en estos días", agregó escuetamente el canciller.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Rodrigo Paz, que gobierna Bolivia desde noviembre pasado, señaló en varias ocasiones su intención de abrir un "nuevo ciclo" con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.

En abril pasado, con motivo de la visita a Bolivia del ministro chileno de Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, la Cancillería del país vecino destacó que desde la investidura de Kast en marzo, la relación entre ambas naciones "ha evolucionado hacia una agenda positiva, contribuyendo a la reconstrucción de las confianzas".

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Paz y Kast coincidieron a principios de mes en la 68 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y del que Chile es un país asociado.

En noviembre del año pasado, el entonces presidente de Chile, Gabriel Boric (2022-2026), asistió a la investidura de Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.