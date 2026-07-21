Lima registra más de 100 atentados a autobuses hasta julio e iguala el total de 2025

En una publicación compartida en sus redes sociales, el Ministerio Público advirtió que se ha registrado la "misma cifra de atentados en transporte público en menos tiempo".

Los delitos de extorsión y el sicariato (asesinatos por encargo) se han multiplicado en los últimos años en Lima y Callao, contra una serie de gremios de trabajadores y empresarios como los dedicados al transporte público, el comercio y los espectáculos masivos.

El sábado pasado, el Ministerio Público informó que registró 12.634 delitos denunciados por extorsión y chantaje entre enero y junio de este año, a nivel nacional.

Esa cifra representa un promedio de 1.053 denuncias por mes, 70 por día y aproximadamente tres por hora, de acuerdo con el análisis estadístico en el primer semestre del año, agregó la Fiscalía en una nota de prensa.

Precisó que el distrito fiscal de Lima Este es el que registra el mayor número de delitos denunciados, con 1.638 casos; seguido por La Libertad, en el norte del país, con 1.435 casos; Lima Centro, con 1.309 casos; Lima Norte, con 1.163 casos; y Lima Sur, con 1.155 casos.