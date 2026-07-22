Ministro de Exteriores ruso confirma reunión con Rubio para hablar de Ucrania e Irán

“Nos vimos ayer brevemente en la recepción y lo confirmamos”, señaló durante una rueda de prensa en Manila, donde ambos diplomáticos participan en un encuentro ministerial de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).

La reunión, que también ha sido confirmada por Rubio, tendrá lugar en la capital filipina en la primera mitad del día.

Lavrov aseguró que Moscú considera que “por el momento” EE.UU. no ha renunciado a las propuestas que planteó en la cumbre de agosto de 2025 en Alaska, donde se reunieron los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque esas propuestas no son públicas, la prensa occidental informó en su momento de que Trump se mostró dispuesto a aceptar que Rusia se quede con todo el Donbás siempre que acepte detener los combates en Ucrania.

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Con todo, en los últimos meses Rubio se mostró mucho más crítico con la campaña militar rusa, aduciendo que fue un “fracaso estratégico” y que Rusia no tiene opciones de ganar la guerra, declaraciones que sentaron muy mal a Lavrov.

A su vez, el ministro ruso también comentó que mañana preguntará a su colega sobre las recientes afirmaciones de Trump de que el arreglo en Ucrania está cerca.

Las negociaciones de paz entre rusos y ucranianos con mediación estadounidense están estancadas desde febrero pasado, cuando Washington comenzó los bombardeos contra Irán.

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Además, desde entonces los ucranianos han incrementado sus ataques contra la retaguardia rusa, lo que ha propiciado que Moscú haya intensificado también sus bombardeos contra Kiev y el puerto de Odesa, en el mar Negro.

En cuanto a Irán, Lavrov aseguró que la continuación de las hostilidades “no responde a los intereses de EE.UU. e Irán”. “Nosotros queremos que todo esto termine, ya que repercute en la economía mundial”, subrayó.

El Kremlin saludó este lunes los preparativos para la reunión entre Lavrov y Rubio, cuyo último encuentro tuvo lugar en septiembre pasado en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.